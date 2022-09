Coronavirus | il tasso di positività sale al 18 | 9% 30 morti e 37 522 contagi

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il bollettino del 29 settembre 2022 Sono 30 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 48. Il bollettino quotidiano della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 37.522 nuovi casi. Sono 476.145 gli attualmente positivi nel Paese, di cui 472.155 in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 3.849 i positivi con sintomi nei reparti ordinari. Sono invece 141 i ricoverati in terapia intensiva. Di questi, 23 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.779.604. Tamponi ediI dati arrivano in seguito all’analisi di 198.119 nuovi tamponi. Ildisi attesta al 18,9 per cento (+0,5 per ...