Coronavirus, Gimbe: “+34% contagi in una settimana e tornano a salire i ricoveri ordinari. Il governo dia raccomandazioni chiare” (Di giovedì 29 settembre 2022) I contagi da Covid aumentano del 34% in una settimana e tornano a salire anche i ricoveri ordinari, segnando un +4,5%. In calo le terapie intensive (-14,7%) e i decessi (-8,1%). È la fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe nel monitoraggio indipendente relativo alla settimana 21-27 settembre. “Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana – afferma Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – assistiamo a un balzo di nuovi casi settimanali che da poco meno di 108mila sfiorano quota 161mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23mila al giorno”. L’incremento riguarda tutte le Regioni, dal +5,9% della Sicilia al +50,9% del Veneto. Gimbe chiede al nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Ida Covid aumentano del 34% in unaanche i, segnando un +4,5%. In calo le terapie intensive (-14,7%) e i decessi (-8,1%). È la fotografia scattata dalla Fondazionenel monitoraggio indipendente relativo alla21-27 settembre. “Dopo il modesto incremento registrato la scorsa– afferma Nino Cartabellotta, presidente– assistiamo a un balzo di nuovi casili che da poco meno di 108mila sfiorano quota 161mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23mila al giorno”. L’incremento riguarda tutte le Regioni, dal +5,9% della Sicilia al +50,9% del Veneto.chiede al nuovo ...

