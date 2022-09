Corona virus: Italia, 476145 attualmente positivi a test (+16772 in un giorno) con 177054 decessi (30) e 21779604 guariti (20719). Totale di 22432803 casi (37522) Dati della protezione civile: effettuati 198119 tamponi (Di giovedì 29 settembre 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 476145 attualmente positivi a test (+16772 in un giorno) con 177054 decessi (30) e 21779604 guariti (20719). Totale di 22432803 casi (37522) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 198119 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 settembre 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(30) e).di) proviene da Noi Notizie..

MaLItalia3 : @Adnkronos Caro Pregliasco spero vivamente che prima o poi qualcuno ti spieghi cos’è il covid meglio conosciuto com… - infoitinterno : Da sabato niente obbligo di mascherine nei mezzi di trasporto ma contagi da corona virus +34 per cento in una setti… - NoiNotizie : Da sabato niente obbligo di mascherine nei mezzi di trasporto pubblico ma contagi da corona virus +34 per cento in… - edomar95 : @intuslegens No pfizer diceva che il “coso”, meglio noto come vaccino, ti impediva di prendere malattia grave da co… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 3.715 Isolamento domiciliare: 455.519 Attualmente positivi: 459.3… -