Coppa Agostoni 2022 oggi | orari partenza e arrivo | percorso | favoriti | altimetria | tv

(Di giovedì 29 settembre 2022), giovedì 29 settembre, torna laper la sua 75a edizione. La corsa che storicamente apre il Trittico Lombardo ospiterà anche quest’anno tantissimi dei più grandi nomi del panorama internazionale, a partire da chi cercherà di arrivare in perfetta forma al Lombardia, ultimo grande appuntamento della stagione. L’anno scorso fu Alexey Lutsenko a trionfare, beffando Matteo Trentin in uno sprint a due.Si partirà e si arriverà a Lissone, nei primi chilometri i corridori affronteranno un tratto in linea di circa 60 km, inizialmente vallonati e poi piuttosto agevoli. A questo punto si entrerà nel circuito di 24 km da ripetere per quattro volte. Al suo interno sono inserite le tre asperità più insidiose di giornata, prima il muro di Sirtori (1.6 km al 5.3%), poi il Colle Brianza (3.1 km al 6.7%) ed ...

Simon Yates sarà presente allache si svolgerà domani in quel di Legnano con un percorso di 193km. Il portacolori del Team BikeExchange Jayco sfrutterà la corsa di domani per prepararsi al meglio per il Giro di ...Il responsabile dell'équipe ha continuato dicendo: 'Sarà una settimana molto intensa con cinque gare di un giorno. La, il Giro dell'Emilia e le Tre Valli Varesine sono tutte gare molto selettive, mentre laBernocchi è più per velocisti. Abbiamo un piano fino al Giro di Lombardia'.Vincenzo Nibali ha la Tre Valli Varesine nel cuore e martedì 4 ottobre parteciperà all'edizione numero 101 con partenza a Busto Arsizio e conclusione a Varese. Vincenzo sarà griffato Astana, esattamen ...