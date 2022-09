Coppa Agostoni 2022 oggi | orari partenza e arrivo 29 settembre | percorso | favoriti | altimetria | tv

(Di giovedì 29 settembre 2022), giovedì 29, torna laper la sua 75a edizione. La corsa che storicamente apre il Trittico Lombardo ospiterà anche quest’anno tantissimi dei più grandi nomi del panorama internazionale, a partire da chi cercherà di arrivare in perfetta forma al Lombardia, ultimo grande appuntamento della stagione. L’anno scorso fu Alexey Lutsenko a trionfare, beffando Matteo Trentin in uno sprint a due. LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 11.30Si partirà e si arriverà a Lissone, nei primi chilometri i corridori affronteranno un tratto in linea di circa 60 km, inizialmente vallonati e poi piuttosto agevoli. A questo punto si entrerà nel circuito di 24 km da ripetere per ...

DIRETTA2022: INIZIA IL TRITTICO DI LOMBARDO Con la diretta della2022 oggi, giovedì 29 settembre, inizierà l'ultima parte della stagione del ciclismo, quella che ci porterà al ...FAVORITI Il percorso dellaè solito favorire gli uomini da classiche, in grado di attaccare da lontano e con spunto importante negli sprint ristretti. In questo finale di stagione ha dimostrato di avere grande ...Kevin Colleoni sogna e cresce in seno alla Bike Exchange Jayco imparando e migliorandosi corsa dopo corsa. Ora che siamo quasi agli sgoccioli della sua seconda stagione nel team australiano possiamo d ...Il pavullese Luca Covili (nella foto) sarà al via oggi nella Coppa Agostoni a Lissone e Rachele Barbieri domani alla Tre Giorni di Aigle. In attesa di poter essere protagonista del Giro dell’Emilia il ...