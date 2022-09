Coolio, il rapper di Gangsta’s Paradise è stato trovato morto (Di giovedì 29 settembre 2022) Coolio, il rapper famoso soprattutto per il brano Gangsta’s Paradise, è stato trovato morto il 28 settembre 2022 in casa di un amico a Los Angeles. Al momento le cause del decesso del 59enne non sono ancora note, ma secondo il suo manager, Jarez Posey, si tratterebbe di un arresto cardiaco, come riporta TMZ. Negli Anni ’90 la sua musica era un must, in radio e su MTV, e i colleghi e amici si stringono attorno al dolore della sua scomparsa. Vi raccomandiamo... Bruno Arena dei Fichi d'India è morto L'aneurisma che lo aveva colpito nel 2013 lo aveva costretto al ritiro dalle scene. Bruno Arena ha regalato al suo pubblico tante risate e momenti ... ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 29 settembre 2022), ilfamoso soprattutto per il brano, èil 28 settembre 2022 in casa di un amico a Los Angeles. Al momento le cause del decesso del 59enne non sono ancora note, ma secondo il suo manager, Jarez Posey, si tratterebbe di un arresto cardiaco, come riporta TMZ. Negli Anni ’90 la sua musica era un must, in radio e su MTV, e i colleghi e amici si stringono attorno al dolore della sua scomparsa. Vi raccomandiamo... Bruno Arena dei Fichi d'India èL'aneurisma che lo aveva colpito nel 2013 lo aveva costretto al ritiro dalle scene. Bruno Arena ha regalato al suo pubblico tante risate e momenti ... ...

Agenzia_Ansa : Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa… - fanpage : Ultim'ora #Coolio è stato trovato morto nella sua casa. A dare la notizia è stato il suo manager - SkyTG24 : Nel 1996 #Coolio aveva vinto un Grammy per la miglior performance rap solista ?? - TheodorVoeg : RT @Il_Nerdastro: Ci ha lasciato, a 59 Anni, il rapper americano #Coolio (Artis Leon Ivey Jr.). La sua 'Gangsta's Paradise' è di diritto ne… - Sasuke77447648 : RT @discoradioIT: #Usa: morto a 59 anni #Coolio, il rapper di 'Gangsta's Paradise'. A trovarlo, nel bagno di casa sua, è stato un amico. Le… -