Coolio è morto a Los Angeles, il celebre rapper americano aveva 59 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) Coolio, il celebre rapper americano che negli anni '90 ha scalato le classifiche musicali con successi come `Gangsta's Paradise´ e `Fantastic Voyage´, è morto a Los Angeles all'età di 59 anni. Lo ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022), ilche negli'90 ha scalato le classifiche musicali con successi come `Gangsta's Paradise´ e `Fantastic Voyage´, èa Losall'età di 59. Lo ha ...

Agenzia_Ansa : Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa… - fanpage : Ultim'ora #Coolio è stato trovato morto nella sua casa. A dare la notizia è stato il suo manager - SkyTG24 : Nel 1996 #Coolio aveva vinto un Grammy per la miglior performance rap solista ?? - RisingTimeNews : E' MORTO IL RAPPER AMERICANO COOLIO: IL RE DI 'GANGST'S PARADISE' AVEVA 59 ANNI - Screenweek : #Coolio il rapper di #GangstasParadise muore a 59 anni Il grande rapper è morto a Los Angeles in casa di un amico… -