Controlli d’estate | sequestri per oltre quattro milioni di euro nel brindisino Nas carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 29 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso daidel nucleo antisofisticazioni: ldel N.A.S. di Taranto, nell’ambito dcieseguiti nei vari scuori della Specialità durante la campagna nazionale .. Estate Tranquilla 2022? disposta dal Comandoper la Tutela della Salute di Roma, nella Provincia di Brindisi hanno eseguito in totale 175dei quali 46 non conformi (il 27%); ìl 42 % ha interessato il settore sanitario. Hanno accertato 63 violazioni di carattere amministrativo e segnalate 44 persone alle Autorità Amministrative competenti e contestate sanzioni per un valore totale di 29.000,00 €. Inhanno eseguitodi strutture ricetùve, balneari, alimentari, nonché di alimenti per un ...