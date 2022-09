Contestare il primato del diritto europeo ci confina in un club pericoloso

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 settembre 2022) A Bruxelles e nel resto d’Europa stanno misurando ogni microscopico passo della nuovissima maggioranza. Esauriti gli articoli sul post-fascismo, l’attenzione si è spostata sulle possibili red flag che un governo di destra può agitare sotto il naso degli interlocutori internazionali. In realtà non sono molte: la questione dei migranti non è un’emergenza come nel 2015, i vincoli di bilancio sono sospesi, la spesa in deficit è all’ordine del giorno, a causa della crisi energetica e grazie alla virtuosa tenuta dei conti del governo Draghi, confermata nell’aggiornamento della Nadef appena pubblicato. Però ce n’è una, che si può vedere a occhio nudo dai palazzi delle istituzioni comunitarie e dalle capitali dei Paesi dell’Unione, come ci aveva anticipato l’ambasciatore Rocco Cangelosi. Si tratta del(o primazia) delnazionale su quello comune ...