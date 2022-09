(Di giovedì 29 settembre 2022) "Il nuovo esecutivo non si è ancora insediato e mi sembrano concentrati are sulle caselle di governo. In realtà farebbero bene a concentrarsi per elaborare un piano di misure importanti" contro ...

chedisagio : Chi pensa che PD più M5S avrebbero in qualche modo pareggiato il centrodestra, forse non si è accorto che il M5S ha… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte:”Scelte del Pd? Hanno compromesso la possibilità di una forza politica competitiva contro il centro… - il_pucciarelli : «Abbiamo compiuto una grande rimonta. Siamo la terza forza politica, saremo una forza di opposizione coraggiosa, de… - castelcivita48 : ELEZIONI POLITICHE ITALIANE : CENTRODESTRA 12 MILIONI 299 MILA VOTI, CENTROSINISTRA /M5S DI CONTE/ALTRI 13 MILIONI… - Giorgio80650164 : @ilpresidenteh Infine ( 5 ) col centrodestra governano i due partiti più dialoganti verso la Russia, cioè Lega e Be… -

Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe, parlando con i giornalisti."Noi - ha aggiunto - lo sottoporremo al più presto: un piano di misure per salvare aziende e famiglie". 29 settembre 2022...dai sondaggi Ipsos agli italiani l'indomani delle elezioni che hanno visto vincere il... per un italiano su due sarà Giuseppeche è riuscito in meno di un mese a resuscitare un ... Conte: centrodestra litiga su poltrone, pensino a crisi energia Roma, 29 set. (askanews) - 'Il nuovo esecutivo non si è ancora insediato e mi sembrano concentrati a litigare sulle caselle di governo. In ...Il Movimento supera quota 33 per cento, crollano i dem. L'epidemiologo sconfitto dal leghista Marti a .... Matteo Renzi che non raggiunge il 5 per cento. I pugliesi premiano i pentastellati che nel go ...