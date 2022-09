Confermate le condanne a Buzzi e Carminati, si riaprono le porte del carcere (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto i ricorsi delle difese di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati nel processo 'Mondo di Mezzo'. Confermate dunque le condanne emesse nel corso del processo di Appello bis rispettivamente a 12 anni e 10 mesi per Buzzi e 10 anni per l'ex Nar Carminati. Arriva così a conclusione il processo, a quasi otto anni di distanza dall'operazione 'Mondo di Mezzo', che il 2 dicembre 2014 e poi il 4 giugno 2015 ha portato all'arresto di 37 e 44 persone. All'Appello bis si era arrivati dopo che la Suprema Corte nel 2019 aveva fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. Per Buzzi e Carminati dovrebbero ora riaprirsi le porte del carcere. Leggi su agi (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto i ricorsi delle difese di Salvatoree Massimonel processo 'Mondo di Mezzo'.dunque leemesse nel corso del processo di Appello bis rispettivamente a 12 anni e 10 mesi pere 10 anni per l'ex Nar. Arriva così a conclusione il processo, a quasi otto anni di distanza dall'operazione 'Mondo di Mezzo', che il 2 dicembre 2014 e poi il 4 giugno 2015 ha portato all'arresto di 37 e 44 persone. All'Appello bis si era arrivati dopo che la Suprema Corte nel 2019 aveva fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. Perdovrebbero ora riaprirsi ledel carcere.

