Con Wizz Air da Fiumicino a Dammam: inaugurata la nuova rotta ultra-low-cost (Di giovedì 29 settembre 2022) Fiumicino – Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile d'Europa, ha inaugurato oggi il suo primo volo da Roma a Dammam. La nuova rotta ultra-low-cost darà un impulso alla fiorente industria del turismo sia in Italia che in A rabia Saudita, portando una nuova era di opportunità di viaggio accessibili, senza problemi e diretti a Dammam. La tratta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale. I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l'app mobile Wizz , con tariffe a partire da 39,99 euro. Affacciata sul tranquillo Golfo Arabico, Dammam è la capitale della Provincia Orientale e offre ai visitatori parchi verdi, lungomari ariosi e spiagge ...

