Comuni sciolti per mafia Liberarsi dalle cosche è impossibile

(Di giovedì 29 settembre 2022) Se c’è un evergreen in Italia è quello delle mafie. Un fenomeno, quello della criminalità organizzata, che a suon di infiltrazioni flagella le amministrazioni e che è ormai una piaga senza fine. Stando ai dati raccolti da Avviso Pubblico, l’associazione nata nel 1996 per riunire gli amministratori pubblici al fine di promuovere la cultura della legalità, soltanto quest’anno sono stati giàmentre ben 25 sono quelli tutt’ora affidati a una commissione straordinaria come previsto ex art. 143 dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel, ndr). A fronte di questi numeri, però, soltanto per quattroieri il Viminale ha fissato una data – il 27 novembre – per il ritorno alle urne. Solo quest’anno sono stati giàper. Ben 25 ...

DaniAgostini32 : @cicciorosina Piccolo problema: è anche una delle regioni con il più alto volume di contributi versati e basso tass… - CorriereLucano : Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, si torna al voto il prossimo 27 novembre - antimafia2000 : Elezioni: Viminale, comuni sciolti per mafia al voto il 27 novembre - PaoloStanzani4 : Anche nei paesi dei boss e nei comuni sciolti per mafia sfonda FdI. Arretra M5S @sole24ore - ilregginoit : Comuni sciolti per mafia, a Sant'Eufemia d'Aspromonte si vota il 27 novembre · Il Reggino -

Sono fissate per domenica 27 novembre le votazioni per iper fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese , ha firmato il decreto di indizione delle consultazioni per l'elezione ...