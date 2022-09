Compleanno Berlusconi, il regalo dal cielo – Video (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Una mongolfiera piena di palloncini rossi a forma di cuore e un maxi striscione con la scritta ‘Buon Compleanno amore, ti amo, Marta’, portati in cielo da un aereo ultraleggero. Questa la ‘dichiarazione d’amore’ di Marta Fascina per Silvio Berlusconi, che oggi compie 86 anni. Un messaggio di auguri speciale, ‘filmato’ in un Video diffuso sui social, che il Cav commenta così: ”Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri!”, il commento dell’ex premier sui social. La clip di 49 secondi inizia con l’arrivo nel giardino di Arcore a bordo di una golf-car, insieme alla ‘quasi moglie’Fascina, che sfoggia un tailleur blu carta da zucchero, dal taglio maschile, su camicetta bianca e ballerine ai piedi. lei stringe il cellulare, mentre il Cav, che ha un look ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Una mongolfiera piena di palloncini rossi a forma di cuore e un maxi striscione con la scritta ‘Buonamore, ti amo, Marta’, portati inda un aereo ultraleggero. Questa la ‘dichiarazione d’amore’ di Marta Fascina per Silvio, che oggi compie 86 anni. Un messaggio di auguri speciale, ‘filmato’ in undiffuso sui social, che il Cav commenta così: ”Guardate che sorpresa, che belho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri!”, il commento dell’ex premier sui social. La clip di 49 secondi inizia con l’arrivo nel giardino di Arcore a bordo di una golf-car, insieme alla ‘quasi moglie’Fascina, che sfoggia un tailleur blu carta da zucchero, dal taglio maschile, su camicetta bianca e ballerine ai piedi. lei stringe il cellulare, mentre il Cav, che ha un look ...

