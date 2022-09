“Come compilare il nuovo pei pagina dopo pagina”. Dal 3 ottobre un nuovo corso tecnico/pratico di Eurosofia (Di giovedì 29 settembre 2022) Entro il 31 ottobre le scuole devono compilare i Piani educativi individualizzati per veicolare l’inclusione degli alunni disabili. Hai bisogno di un supporto? Abbiamo creato un corso ad hoc. Il 3 ottobre sarà avviato un nuovo percorso formativo interattivo a cura di Ernesto Ciracì ed Evelina Chiocca “Come compilare il nuovo PEI pagina dopo pagina” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022) Entro il 31le scuole devonoi Piani educativi individualizzati per veicolare l’inclusione degli alunni disabili. Hai bisogno di un supporto? Abbiamo creato unad hoc. Il 3sarà avviato unperformativo interattivo a cura di Ernesto Ciracì ed Evelina Chiocca “ilPEI” L'articolo .

