“Come Al Capone… sarà beccato per frode fiscale”, i guai legali di Trump (Di giovedì 29 settembre 2022) “Come Al Capone... sarà beccato per frode fiscale”. Così Michael Cohen, ex avvocato tuttofare di Donald Trump, commentando la denuncia rilasciata dalla procuratrice Letitia James dello Stato di New York. Si tratta di una causa civile di più di 200 pagine nella quale vengono a galla tutti i sotterfugi apparentemente illegali dell'ex presidente e della sua compagnia per defraudare le banche, le compagnie di assicurazioni, e in modo particolare il fisco. Secondo la James, l'azienda di Trump avrebbe mentito nelle sue richieste di prestiti gonfiando il valore delle sue proprietà ma allo stesso tempo avrebbe dimezzato il valore delle stesse proprietà nelle sue dichiarazioni fiscali. La denuncia richiede un risarcimento di 250 milioni di dollari ma anche ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 settembre 2022) “Al Capone...per”. Così Michael Cohen, ex avvocato tuttofare di Donald, commentando la denuncia rilasciata dalla procuratrice Letitia James dello Stato di New York. Si tratta di una causa civile di più di 200 pagine nella quale vengono a galla tutti i sotterfugi apparentemente ildell'ex presidente e della sua compagnia per defraudare le banche, le compagnie di assicurazioni, e in modo particolare il fisco. Secondo la James, l'azienda diavrebbe mentito nelle sue richieste di prestiti gonfiando il valore delle sue proprietà ma allo stesso tempo avrebbe dimezzato il valore delle stesse proprietà nelle sue dichiarazioni fiscali. La denuncia richiede un risarcimento di 250 milioni di dollari ma anche ...

