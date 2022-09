Combinata nordica, i convocati dell’Italia per il raduno di Tarvisio: undici gli azzurri impegnati (Di giovedì 29 settembre 2022) In vista dell’inizio della stagione agonistica 2022-2023, prosegue il lavoro di preparazione per la Nazionale italiana di Combinata nordica: raduno previsto per undici azzurri delle Squadre A e B dell’Italia, che si ritroveranno insieme, a Tarvisio. Il direttore tecnico Ivo Pertile sarà coadiuvato dai tecnici Ivan Lunardi, Andrea Morassi, Andrea Bezzi, Francesco Benetti ed Enrico Nizzi: il raduno comincerà domenica 2 per concludersi giovedì 6 ottobre, dopo cinque giorni di allenamenti nella località in provincia di Udine. Sono 11 nel complesso gli azzurri convocati: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Domenico Mariotti, Alessandro Pittin, Samuel Costa e Iacopo Bortolas, nel settore maschile, e Veronica Gianmoena, Annika ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) In vista dell’inizio della stagione agonistica 2022-2023, prosegue il lavoro di preparazione per la Nazionale italiana diprevisto perdelle Squadre A e B, che si ritroveranno insieme, a. Il direttore tecnico Ivo Pertile sarà coadiuvato dai tecnici Ivan Lunardi, Andrea Morassi, Andrea Bezzi, Francesco Benetti ed Enrico Nizzi: ilcomincerà domenica 2 per concludersi giovedì 6 ottobre, dopo cinque giorni di allenamenti nella località in provincia di Udine. Sono 11 nel complesso gli: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Domenico Mariotti, Alessandro Pittin, Samuel Costa e Iacopo Bortolas, nel settore maschile, e Veronica Gianmoena, Annika ...

Luxgraph : Sci, combinata nordica: Italia in allenamento a Tarvisio - FondoItalia : Combinata Nordica - Sei uomini e cinque donne in raduno a Tarvisio! - FondoItalia : Combinata Nordica - Weekend di OPA Cup a Villach: bel podio di Greta Pinzani, seconda nella prima Gundersen - neveitaliasport : RT @neveitalia: Combinata nordica: saranno otto gli azzurri in gara nel week-end di Alpen Cup a Villach #fisnoco #nordicski #21Settembre #c… - neveitalia : Combinata nordica: saranno otto gli azzurri in gara nel week-end di Alpen Cup a Villach #fisnoco #nordicski… -