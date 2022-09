Colleferro. Il Comune annuncia la vittoria al Tar del Lazio contro il ricorso della Italcementi relativo alla combustione di Css in cementeria

CasilinaNews : Vittoria del Comune di Colleferro al TAR contro il ricorso di Italcementi-CSS: il comunicato dell'Amministrazione c… - infoitinterno : Colleferro. Il Comune annuncia la vittoria al Tar del Lazio contro il ricorso della Italcementi relativo alla combu… -

Casilina News

... situati neldi Manciano. Se non rispetterà il provvedimento di divieto, l'uomo rischia una ... Il riferimento è all'omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a(Roma) ...L'Azienda leader nel settore della logistica, delle infrastrutture digitali e delle energie rinnovabili, ha scelto come punto di partenza per questo nuovo investimento ildi, ... Comune Colleferro: "Vittoria al TAR contro il ricorso di Italcementi" Siglieri di centrodestra di Latina hanno presentato le dimissioni dal notaio determinando la caduta del primo cittadino Damiano Coletta. Hanno simulato la sospensione di 10 minuti in Consiglio comunal ...I nl Tar Lazio ha respinto il ricorso della Italcementi contro la decisione della Regione di imporre un procedimento Aia per modifica sostanziale, in luogo di un semplice aggiornamento dell’Aia, per i ...