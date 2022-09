Coda di 20 chilometri al valico con la Georgia: la fuga dei cittadini russi dopo la mobilitazione militare decisa da Putin (Di giovedì 29 settembre 2022) Le immagini satellitari scattate e rilasciate da Maxar Technologies mostrano veicoli in attesa in una Coda di 20 chilometri vicino al valico di frontiera tra russia e Georgia. Georgia e Kazakistan hanno affermato che decine di migliaia di russi si erano riversati nei loro Paesi dalla vicina russia dopo l’annuncio della parziale mobilitazione militare per combattere in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Le immagini satellitari scattate e rilasciate da Maxar Technologies mostrano veicoli in attesa in unadi 20vicino aldi frontiera traa ee Kazakistan hanno affermato che decine di migliaia disi erano riversati nei loro Paesi dalla vicinal’annuncio della parzialeper combattere in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

