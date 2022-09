Citroën Oli | il pick up elettrico è un laboratorio di idee – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Si chiama Oli la nuova concept car con cui, oltre a far debuttare il nuovo logo e la nuova identità di marca, intende dare anche un indirizzo inedito sia all’estetica che alla tecnologia. Un’esercizio di stile, che tale rimarrà perché non è prevista la produzione in serie, che tuttavia è soprattutto undiper la futura gamma elettrica del brand francese. Oli è un piccoloup urbano con un peso contenuto (circa 1000 kg), spinto da un motorecon una batteria da 40 kWh (il consumo è di 10 kWh ogni 100 km) e soprattutto un’autonomia che arriva a 400 chilometri. Il primo intento, nella sua costruzione, è stato quello di ridurre l’impatto ambientale. E’ per questo che, oltre alla scelta della propulsione a elettroni, è stata importante anche quella per i materiali: ...