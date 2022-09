Cisgiordania | bambino di 7 anni morto mentre era inseguito da soldati israeliani Abbas | “In corso pericolosa escalation”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Undi 7è caduto ed èeradalle forze di occupazione” israeliane. Lo ha riferito il ministero della sanità dell’autorità nazionale palestinese all’agenzia Wafa. L’episodio è avvenuto in, vicino a Betlemme. Secondo la ricostruzione, i“hannogli studenti della scuola nell’area di Khirbet al-Deir a Tekoa,tornavano alle loro case e che questo ha portato alla caduta del”. Il piccolo, Rayan Suleiman, è arrivato in ospedale “con il cuore fermo”, si legge nella nota. L’esercito israeliano ha reso noto che sta indagando su quanto accaduto. Secondo fonti della difesa, gli uomini sono arrivati nella casa del ...

