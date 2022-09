Cio ed Iba ai ferri corti | boxe a rischio Giochi da Los Angeles 2028

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) La pazienza del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) nei confronti dell’IBA, ente che governa ladeisembra in via di definitivo esaurimento a causa di “sviluppi inquietanti” determinatisi dopo il congresso straordinario dello scorso fine settimana. Un portavoce del CIO ha detto infatti che i vertici sono “estremamente preoccupati” per il no a un nuovo voto sulla presidenza dell’IBA. Un altro motivo è la sospensione della federazione di pugilato ucraina in vista del congresso di Yerevan. Di conseguenza l’Esecutivo del CIO “dovrà riesaminare completamente la situazione” nella sua prossima riunione di dicembre, secondo quanto ha precisato il portavoce. Tutto questo aumenta ancor di più ilche il pugilato venga definitivamente eliminato dal programma delle Olimpiadi a partire da Los...