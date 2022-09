Cinque giorni senza Giorgia Meloni (Di giovedì 29 settembre 2022) Un silenzio che segna irrimediabilmente il “passaggio di stato”. Il cambio (radicale) è necessario, ma dovrà essere compreso anche da milioni di elettori, abituati a una Giorgia di lotta e ora si ritrovano una Meloni di governo. Il salto è quantico, la sfida elettrizzante. Ma difficile assai. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 settembre 2022) Un silenzio che segna irrimediabilmente il “passaggio di stato”. Il cambio (radicale) è necessario, ma dovrà essere compreso anche da milioni di elettori, abituati a unadi lotta e ora si ritrovano unadi governo. Il salto è quantico, la sfida elettrizzante. Ma difficile assai.

