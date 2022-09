Cinema | il ritorno di Manuela Arcuri con “Gli Artigli dell' Aquila”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Milano, 29/9/22) -torna sul grande schermo con il film “Gli”, insieme al nuovo sex symbol italo-albanese Arnold Damazzeti Milano, 29 Settembre 2022. C'è molta attesa per il film “Blades in the Darkness”, un action-horror che nella sua versione italiana prende il nome di “Gli”. Diretto e fotografato da Alex Visani, erede naturale di Dario Argento, vede nel cast una ritrovatainterpretare la moglie del “Comandante” che ha il volto di Francesco Rossini, già visto a Cannes nel recente “Effetto Notte” di Marco Bellocchio. La rivelazione del film è però anche il nuovo sex-symbol italo-albanese Arnold Damazzeti che domina la scena nel ruolo di eroe bello ...