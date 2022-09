Ciclismo su pista, montati e testati tre nuovi sistemi tecnologici al Velodromo di Montichiari in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 (Di giovedì 29 settembre 2022) Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano sempre di più e bisogna iniziare a pensare alla preparazione più idonea per arrivare al grande appuntamento al massimo della forma. A tal proposito, per aiutare i ciclisti che gareggeranno su pista, l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e la FCI (Federazione Ciclistica Italiana) hanno trovato le tecnologie più efficienti e meno invasive da installare sulla pista del Velodromo di Montichiari, al fine di permettere agli atleti di lavorare con strumenti sempre più precisi e utili. Martedì 27 e mercoledì 28 settembre sono stati montati questi nuovi sistemi tecnologici e si è poi provveduto alla prova di un sistema di cronometraggio, di uno per l’analisi video ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Ledisi avvicinano sempre di più e bisogna iniziare a pensare alla preparazione più idonea per arrivare al grande appuntamento al massimo della forma. A tal proposito, per aiutare i ciclisti che gareggeranno su, l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e la FCI (Federazione Ciclistica Italiana) hanno trovato le tecnologie più efficienti e meno invasive da installare sulladeldi, al fine di permettere agli atleti di lavorare con strumenti sempre più precisi e utili. Martedì 27 e mercoledì 28 settembre sono statiquestie si è poi provveduto alla prova di un sistema di cronometraggio, di uno per l’analisi video ...

