Ciclismo: olandese Bax vince la Coppa Agostoni (Di giovedì 29 settembre 2022) Lissone, 29 set. - (Adnkronos) - L'olandese Sjoerd Bax è il vincitore della 75/a edizione della Coppa Agostoni, prova d'apertura del Trittico Lombardo, 193 km con partenza e arrivo a Lissone. Primo successo da professionista per il 26enne della Alpecin che si impone in volta sullo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) e sull'italiano Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost). Il Trittico lombardo continua lunedì 3 con la Coppa Bernocchi e si concluderà martedì 4 con la Tre Valli Varesine, mentre sabato 1 a Bologna c'è il Giro dell'Emilia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Lissone, 29 set. - (Adnkronos) - L'Sjoerd Bax è il vincitore della 75/a edizione della, prova d'apertura del Trittico Lombardo, 193 km con partenza e arrivo a Lissone. Primo successo da professionista per il 26enne della Alpecin che si impone in volta sullo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) e sull'italiano Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost). Il Trittico lombardo continua lunedì 3 con laBernocchi e si concluderà martedì 4 con la Tre Valli Varesine, mentre sabato 1 a Bologna c'è il Giro dell'Emilia.

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #CoppaAgostoni, a Lissone l’olandese Bax beffa i grandi. Secondo Valverde - Gazzetta_it : #CoppaAgostoni, a Lissone l’olandese Bax beffa i grandi. Secondo Valverde - sportli26181512 : Mondiali di ciclismo, Van der Poel multato in Australia per l'aggressione in hotel: Mathieu Van der Poel è stato co… - SilvioMarinoSan : ?@Gazzetta_it? ?@pierbergonzi? :in tutto questo dove c...o erano i dirigenti e gli accompagnatori della squadra ola… - ansacalciosport : Ciclismo:Australia;Van der Poel colpevole, multa per aggressione. Olandese ammette responsabilità dopo lite con due… -