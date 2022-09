Ciclismo, Jonathan Milan: “Sono felicissimo, ringrazio la squadra per il lavoro che ha fatto” (Di giovedì 29 settembre 2022) È un momento d’oro per Jonathan Milan. L’azzurro della Bahrain – Victorious, classe 2000, ha trovato la sua prima vittoria da professionista nella prima tappa della CRO Race 2022 e si è poi incredibilmente ripetuto nella seconda frazione della stessa corsa a tappe, realizzando così una magnifica doppietta (da sottolineare che entrambi i successi Sono arrivati in volata) tra martedì e mercoledì. Al termine della seconda frazione vinta, il nativo di Tolmezzo ha dichiarato (fonte: SpazioCiclismo): “Al momento dell’arrivo mi è sembrato di aver messo un paio di centimetri fra la mia ruota e quella di Pierre Barbier. Ho visto che lui ha esultato; io non l’ho fatto non perché pensassi di non aver vinto, ma perché è stata una volata davvero tirata. Due vittorie in due giorni: chi avrebbe potuto pensarlo? Devo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) È un momento d’oro per. L’azzurro della Bahrain – Victorious, classe 2000, ha trovato la sua prima vittoria da professionista nella prima tappa della CRO Race 2022 e si è poi incredibilmente ripetuto nella seconda frazione della stessa corsa a tappe, realizzando così una magnifica doppietta (da sottolineare che entrambi i successiarrivati in volata) tra martedì e mercoledì. Al termine della seconda frazione vinta, il nativo di Tolmezzo ha dichiarato (fonte: Spazio): “Al momento dell’arrivo mi è sembrato di aver messo un paio di centimetri fra la mia ruota e quella di Pierre Barbier. Ho visto che lui ha esultato; io non l’honon perché pensassi di non aver vinto, ma perché è stata una volata davvero tirata. Due vittorie in due giorni: chi avrebbe potuto pensarlo? Devo ...

