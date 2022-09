Ciclismo | Jonas Vingegaard vince alla CRO Race | successo dopo il Tour de France Milan resta leader

(Di giovedì 29 settembre 2022)ha vinto la terza tappa della CRO. Il vincitore dell’ultimodeè tornato ala due mesi di distanza dsua apoteosi in terra transalpina. Il danese ha fatto festa nella terza frazione della breve corsa tappa in Croazia. L’alfiere della Jumbo Visma ha contenuto l’attacco del britannico Oscar Onley, partito sull’ultima salita non appena terminato il tratto sterrato. Il 25enne si è imposto al termine di un bel testa a testa con il portacolori del Team DSM. A due secondi è giuntoo Matej Mohoric, ottimo quarto posto pernzo Albanese della Eolo-Kometa. Jonathansi è messo in grande mostra, ha limitato i danni tagliando il traguardo con un ritardo di nove secondi e...

Dopo le vertigini che hanno caratterizzato il dopo Tour de France ,Vingegaard torna al successo, imponendosi a Primosten , sede di arrivo della terza tappa del Croazia - Race . Il danese, che ha battuto nell'arrivo in salito il britannico Onley , si trova ora a ...Nel finale odierno, ancora in grande evidenza Jonathan Milan che ha tenuto bene sullo strappo, chiudendo quinto a 9' dae conservando per 1' il primato. Leggi i commenti: tutte le ...El danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), de vuelta a la competición dos meses después de su victoria en el Tour de Francia, ganó el jueves la tercera etapa de la CRO Race, antes conocida como el Tour ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...