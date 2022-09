Ciclismo | Coppa Agostoni | vince la volata l’olandese Bax

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) Sjoerd Bax si aggiudica la 75esimaUgo-Giro delle Brianze-Gran Premio Banco Bpm. Nella prima prova del Trittico Regione Lombardia, 193 chilometri con partenza e arrivo a Lissone, il ciclista olandese della Alpecin-Deceuninck si è esaltato in unaa ranghi ristretti, beffando nel finale Alejandro Valverde del team Movistar, scattato a 400 metri dal traguardo. Chiude il podio Andrea Piccolo del team Ef Education-Easypostndo il duello con Davide Formolo. I prossimi appuntamenti sono in programma lunedì con laBernocchi e martedì con la Tre Valli Varesine per poi concludere con il gran finale sabato 8 ottobre con il Lombardia. Ordine d’arrivo dei primi 4: Bax Valverde Piccolo Formolo SportFace.