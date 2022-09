Ci vediamo al Blue Bar!

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 settembre 2022) Dalla sinergia di esperienze, competenze e progettualità di MOGI (Monica e Gianluigi Forcella) e Mirko del Prato e Chiara Ricci, a Grumello del Monte nasceBar: un luogo pensato per offrire pause di gusto a residenti, lavoratori e viaggiatori di passaggio ai piedi delle prime alture orobiche. Dalla colazione all’aperitivo, il menù è stato creato per far assaporare e vivere alla clientela i valori condivisi dai fondatori: uno stile di vita sano e sostenibile che celebra il buon gusto, proponendo prelibatezze dolci e salate della tradizione italiana realizzate con materie prime locali e di alta qualità, mantenendo un prezzo equo e accessibile e realizzando uno spazio accogliente e originale, ideale per iniziare la giornata, per incontri di lavoro e per una meritata pausa. L’ambiente è informale e raffinato, una “bolla di gusto” che accoglie gli ospiti con l’armonia ...