“Ci sono rimasta male” | Veronica Paparini vuota il sacco sull’addio ad Amici 22 | la verità

LCuccarini : Cosa intendevo quando in puntata ho detto che sono rimasta “vampirizzata” dalla nuova hit di Annalisa? Esattament… - iceh4art : @goddesss_01 io ci sono rimasta malissimo giuro ?? - micaMichela : E anche questo mese non sono rimasta incinta - setidicessi : @anarcomico @gionibigud (Io intanto sono rimasta al riferimento a 'Jack frusciante è uscito dal gruppo' e sto facen… - Torino23838635 : RT @analiticamente1: 1/9 Nord Stream, post ironico ma serio sui sospettati breve riassunto delle puntate precedenti URSS (nome voluto cos… -

Non perché non la volessi, ma iomolto apprensiva, e mi preoccupavo sempre che potesse ... quando ero più grande, e quando lei ha realizzato che avrei potuto anche esserciun po' male, si ...Iocresciuto con quella roba, ma gli altri ragazzi no e la maggior parte delle volte che ... La canzone èper dieci settimane alla posizione numero uno della classifica Alternative Airplay ...Due persone sono rimaste leggermente ferite e altre 90 sono state arrestate oggi in seguito agli scontri scoppiati in una manifestazione vicino all'ambasciata iraniana a Oslo. Lo ha reso noto la poliz ...Sarebbe stata una scelta del programma quella di non confermare Veronica come insegnante di ballo di Amici: ringraziamento a Maria De Filippi ...