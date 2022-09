Chiara Nasti in crisi, l’influencer si sfoga: “È diventato impossibile” (Di giovedì 29 settembre 2022) Lo sfogo di Chiara Nasti, nota influencer napoletana e compagna del calciatore Mattia Zaccagni, col quale sta aspettando il primo figlio Chiara Nasti è una delle influencer italiane più note del momento. La giovane imprenditrice napoletana ha seguito da subito l’esempio di Chiara Ferragni, diventando nota sui social per i concept di moda e stile. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Lo sfogo di, nota influencer napoletana e compagna del calciatore Mattia Zaccagni, col quale sta aspettando il primo figlioè una delle influencer italiane più note del momento. La giovane imprenditrice napoletana ha seguito da subito l’esempio diFerragni, diventando nota sui social per i concept di moda e stile. L'articolo proviene da Inews24.it.

occhio_notizie : L'influencer #ChiaraNasti è quasi giunta al termine della sua #gravidanza e si è sfogata con i follower per le diff… - zazoomblog : Chiara Nasti sfogo per l’influencer: “Pancia enorme è diventato impossibile uscire” - #Chiara #Nasti #sfogo #l’inf… - ParliamoDiNews : Chiara Nasti: 'È invalidante', l'influencer non riesce più ad uscire di casa #29Settembre #News #ChiaraNasti - QuotidianPost : Chiara Nasti disagi per la gravidanza: “E’ impossibile uscire: faccio fatica a muovermi” - iustusaaamicus1 : RT @PBItaliana: CHIARA NASTI -