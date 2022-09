Chiara Ferragni illumina la Parigi Fashion Week | abito con cascata di piume | maxi spacco e hamburger per cena

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 29 settembre 2022), influencer di moda e ora anche di.. cibo. L’imprenditrice digitale è sbarcata nella capitale francese e hato la s, come solo lei sa fare, in vista dei nove giorni di sfilate. La regina delle influencer, infatti, diventa virale anche quando mangia un semplice. Nell’ultimo post pubblicato sulla piattaforma Instagram, lasi mostra pre e post sfilata. La moglie di Fedez sta soggiornando per l’intera settimana in un lussuoso hotel al centro di: Le Meurice, che sorge difronte al Giardino delle Tuileries e accanto al Louvre. L’outfit In occasione della sfilata di Roberto Cavalli, laha sfoggiato un look da vera leonessa, che ancora una volta la rende la protagonista indiscussa della serata. ...