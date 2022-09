Chiara Ferragni ha votato il M5S di Giuseppe Conte? Su TikTok si scatena il dibattito | lei replica | “Mi piacciono le stelline sugli indumenti”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Scelte di moda e scelte politiche, se ti chiamic’è da fare attenzione. Facciamo un passo indietro. Siamo al giorno delle elezioni, il 25 settembre. L’imprenditrice digitale pubblica uned esordisce così: “Ecco il fit-check (controllo dei vestiti, ndr) per andare a votare e poi prendere i bambini dai nonni”. Poiaggiunge: “Questi sono i pantaloni della tuta, queste sono le nuove scarpe stupende. Ora mettiamo la felpa, tutta stellata“. “Tutta stellata”. Lo ha detto. Apriti cielo. Pioggia di commenti (assurdi) per sottolineare un presunto nesso tra l’outfit e il Movimento 5 Stelle: “TUTTA STELLATA messaggi top secret”, “Il voto è segreto”, “Hai dato un indizio”, “Ma le stelle sono un caso?”, “Tutte queste stelle mi dicono cheha fatto la scelta giusta”. Sono passati ...

L'imprenditrice digitale ha voluto commentare i numerosi commenti che la associavano al Movimento. L'abbigliamento può rappresentare uno schieramento politico.