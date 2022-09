Chiamatela dottoressa Federica Pellegrini | per la ' Divina' la laurea honoris causa - Sport - Altri Sport

Corriere della Sera

Diploma magistrale con tesi su sul ciclo mestruale nelle atlete. 'Un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione. È il coronamento di una parte della mia ...: Naomi Campell ha ricevuto un dottorato honoris causa dalla University for the Creative Arts per il suo contributo all'industria della moda . "Sono onorata di essere qui oggi", ... Via la cuffia e gli occhialini, su il tocco! Da oggi chiamatela dottoressa Federica Pellegrini Diploma magistrale con tesi su sul ciclo mestruale nelle atlete. "Un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione. È il coronamento di una parte della mia vita" ...«La Divina» ha ricevuto oggi la laurea honoris causa all’università San Raffaele di Roma con una lectio magistralis su «La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la ...