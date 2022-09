"Chi ha fatto saltare il gasdotto". Parsi svela chi si nasconde dietro il sabotaggio (Di giovedì 29 settembre 2022) sabotaggio del gasdotto nel Mar Baltico, se ne parla anche durante la puntata di Omnibus in onda il 29 settembre. In collegamento c'è il professor Vittorio Emanuele Parsi che spiega chi sarebbero gli autori del sabotaggio. Per rispondere a questa domanda, infatti, bisogna intrecciare almeno tre elementi: interesse, capacità tecniche e possibilità di restare impuniti. "E' difficile trovare le prove di chi possa aver compiuto il sabotaggio del gasdotto nel Mar Baltico - spiega il docente dell'Università Cattolica di Milano - Ma ci dobbiamo chiedere: a chi conviene? E chi era nella condizione di farlo? Conviene a molti soggetti, da una parte e dall'altra. Ma chi è in grado di farlo? Chi ha la capacità tecnica per farlo? Oltretutto il colpevole deve essere al sicuro da ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022)delnel Mar Baltico, se ne parla anche durante la puntata di Omnibus in onda il 29 settembre. In collegamento c'è il professor Vittorio Emanueleche spiega chi sarebbero gli autori del. Per rispondere a questa domanda, infatti, bisogna intrecciare almeno tre elementi: interesse, capacità tecniche e possibilità di restare impuniti. "E' difficile trovare le prove di chi possa aver compiuto ildelnel Mar Baltico - spiega il docente dell'Università Cattolica di Milano - Ma ci dobbiamo chiedere: a chi conviene? E chi era nella condizione di farlo? Conviene a molti soggetti, da una parte e dall'altra. Ma chi è in grado di farlo? Chi ha la capacità tecnica per farlo? Oltretutto il colpevole deve essere al sicuro da ...

CarloVerdelli : E poi ci sarebbe quel 36% che non ha votato, la maggiore astensione di sempre. Ma chi non vota, non conta! Vero, ma… - riotta : 10) La disinformazione ha fatto il suo lavoro. Doveva dividere, ha diviso. Doveva inquinare, ha inquinato. Doveva s… - borghi_claudio : Sono stato eletto Senatore della Repubblica per la Toscana. Dedico questa elezione ai militanti della Lega Toscana… - hiboss_hiboss : @ENAPAY_2 @Andunedhel @SanctionsK Quanto è avvenuto è di tutta evidenza, chi è stato pure. Poi se qualcuno vuole ar… - Aldaegrassa : Il #rdc deve solo essere applicato correttamente e non come è stato fatto finora, è una misura di grande civiltà. S… -