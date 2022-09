Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, prima arbitro donna in Serie A (Di giovedì 29 settembre 2022) Che sarebbe successo prima della sosta per i Mondiali in Qatar non era un segreto. Ma ora che ci sono una data (domenica 2 ottobre), un’ora (le 15) e una città (Reggio Emilia), quello che attende Maria... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 settembre 2022) Che sarebbe successodella sosta per i Mondiali in Qatar non era un segreto. Ma ora che ci sono una data (domenica 2 ottobre), un’ora (le 15) e una città (Reggio Emilia), quello che attende...

ziolions4219 : RT @ParoleCristiane: Nel deserto occorre scegliere tra la fiducia in Dio e la disperazione di chi si butta per terra e si lascia morire. C… - JustDesi21 : RT @Fede_ProudOfLou: “Dovrei far mettere un paio di sedie qui sul palco. Così le persone salgono, si sdraiano e possiamo analizzare insieme… - Maria_TAELandd : Per chi non lo avesse ancora fatto prendetevi qualche minuto,sedetevi e leggete con attenzione le parole di questo… - thats__c : RT @Fede_ProudOfLou: “Dovrei far mettere un paio di sedie qui sul palco. Così le persone salgono, si sdraiano e possiamo analizzare insieme… - plutoxoxoxo : RT @Fede_ProudOfLou: “Dovrei far mettere un paio di sedie qui sul palco. Così le persone salgono, si sdraiano e possiamo analizzare insieme… -