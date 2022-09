Chi è Francesco Scianna, nuovo fidanzato di Ambra Angiolini? Curiosità e biografia (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo la separazione a dir poco burrascosa con Massimiliano Allegri, sembra proprio che Ambra Angiolini abbia ritrovato la serenità assieme ad un’altra persona. Oltre alle soddisfazioni dal punto di vista professionale, con il ruolo di giudice nella nuova edizione di X Factor assieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi, Ambra si è di nuovo tuffata in una love story. Ma di chi si tratta? Come riportato da Diva e Donna e Dilei, il nuovo partner della showgirl è Francesco Scianna, famoso attore di teatro e cinema. Nato nel 1982, Scianna ha mosso i primi passi proprio a teatro prima di cominciare la propria carriera tra film e serie TV. Lo abbiamo visto di recente nella fiction di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, ma soprattutto nel film Il Filo invisibile, ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo la separazione a dir poco burrascosa con Massimiliano Allegri, sembra proprio cheabbia ritrovato la serenità assieme ad un’altra persona. Oltre alle soddisfazioni dal punto di vista professionale, con il ruolo di giudice nella nuova edizione di X Factor assieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi,si è dituffata in una love story. Ma di chi si tratta? Come riportato da Diva e Donna e Dilei, ilpartner della showgirl è, famoso attore di teatro e cinema. Nato nel 1982,ha mosso i primi passi proprio a teatro prima di cominciare la propria carriera tra film e serie TV. Lo abbiamo visto di recente nella fiction di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, ma soprattutto nel film Il Filo invisibile, ...

simofons : @Francesco_Stati Libero di avere la tua opinione sul RdC, ma votare chi migliora le tue condizioni di vita è l'esat… - LaVeritaWeb : Fdi supera il 25%, contro il 4 del 2018. Complimenti dalla Le Pen. Francesco Lollobrigida: «Grazie ai cittadini. Gl… - laura_ravazzoni : RT @anteasnazionale: Buone notizie in arrivo dalle #Marche! Gli #amici di #AnteasMacerata riprendono gli incontri di Tai Chi del giovedì. A… - anteasnazionale : Buone notizie in arrivo dalle #Marche! Gli #amici di #AnteasMacerata riprendono gli incontri di Tai Chi del giovedì… - masada12 : @silvio_garofalo Non fateglielo leggere a Francesco…. Non ci dorme a capire chi sarebbe ..Garofalo -