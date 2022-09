Chi è e quanti anni ha Giulio Fratini? Tutto sul nuovo partner di Elisabetta Gregoraci (Di giovedì 29 settembre 2022) La settimana scorsa il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, aveva pubblicato le foto di Elisabetta Gregoraci assieme alla sua nuova fiamma nel centro di Milano. Le immagini sono diventate talmente virali da ‘costringere’ la coppia a venire allo scoperto e ufficializzare di fatto la loro relazione. L’ex di Briatore sta infatti vivendo un nuovo rapporto sentimentale con Giulio Fratini, l’imprenditore 30enne di Firenze che ha avuto relazioni in passato con Raffaella Fico e Roberta Morise. Come noto, dopo la separazione con Briatore la Gregoraci ha avuto molte difficoltà a tuffarsi in una nuova storia: problemi che però sembrano superati, anche grazie a Giulio Fratini. I due stavolta si sono mostrati senza problemi ai fotografi, sempre a Milano, ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) La settimana scorsa il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, aveva pubblicato le foto diassieme alla sua nuova fiamma nel centro di Milano. Le immagini sono diventate talmente virali da ‘costringere’ la coppia a venire allo scoperto e ufficializzare di fatto la loro relazione. L’ex di Briatore sta infatti vivendo unrapporto sentimentale con, l’imprenditore 30enne di Firenze che ha avuto relazioni in passato con Raffaella Fico e Roberta Morise. Come noto, dopo la separazione con Briatore laha avuto molte difficoltà a tuffarsi in una nuova storia: problemi che però sembrano superati, anche grazie a. I due stavolta si sono mostrati senza problemi ai fotografi, sempre a Milano, ...

