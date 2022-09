“Che sorpresa”. Silvio Berlusconi, compleanno da sogno: il super regalo di Marta Fascina (Di giovedì 29 settembre 2022) Emozioni infinite per Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno. Il regalo della sua compagna Marta Fascina è stato molto apprezzato dal leader di Forza Italia, che ha pubblicato il video in questione sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha accompagnato il filmato anche con una bellissima didascalia, un vero e proprio ringraziamento nei confronti di colei che è diventata quasi sua moglie qualche tempo fa, in occasione di un matrimonio simbolico senza vincoli di legge celebrato qualche mese fa. Per Silvio Berlusconi si è trattato precisamente del suo 86esimo compleanno, caduto stavolta dopo un momento molto positivo per la sua vita politica. Infatti, il centrodestra ha vinto le elezioni politiche e lui è stato anche eletto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Emozioni infinite pernel giorno del suo. Ildella sua compagnaè stato molto apprezzato dal leader di Forza Italia, che ha pubblicato il video in questione sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha accompagnato il filmato anche con una bellissima didascalia, un vero e proprio ringraziamento nei confronti di colei che è diventata quasi sua moglie qualche tempo fa, in occasione di un matrimonio simbolico senza vincoli di legge celebrato qualche mese fa. Persi è trattato precisamente del suo 86esimo, caduto stavolta dopo un momento molto positivo per la sua vita politica. Infatti, il centrodestra ha vinto le elezioni politiche e lui è stato anche eletto in ...

