“Che figura di mer*a!” | Rai1 non ha avuto pietà | fa piangere Mediaset

Leggi su ck12

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il comunicato ufficiale dimette in crisi gli ambienti. Il risultato è quanto più lontano da ciò che si aspettava: caos su Canale5(Youtube)La stagione televisiva autunno/inverno è ufficialmente iniziata. Sia per la Rai che perhanno quindi preso il via i programmi più importanti, quelli su cui ci si fanno più aspettative ma anche più investimenti, gli appuntamenti settimanali a cui ormai il pubblico è affezionato. Sono quindi iniziati non solo i reality di Canale5, come Amici o il Grande Fratello, ma stanno per prendere il via anche Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show, due perle di. Nelle ultime ore, però, la Rai ha demolitoa livello di ascolti. Il fatto in sé non è sconvolgente, perché a stupire è ciò che è stato ...