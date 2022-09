Che bello il percorso che stiamo facendo insieme | questa rubrica è diventata una community

(Di giovedì 29 settembre 2022) Da quandoè nata mi avete scritto veramente in tantissimi. Infatti fin dal primissimo numero diè stato pubblicato d’indirizzo email per potermi scrivere salvatore.dimaggio@leggilo.org . In tanti ne avete approfittato per fare domande o anche per raccontare le vostre storie. A questo indirizzo email potete scrivermi per iniziare unL'articolo proviene da Leggilo.org.

GiusCandela : Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla cr… - petedafeet : Che bello! ???? - TvTalk_Rai : Sabato torniamo su Rai3! E tornano le dirette Facebook del giovedì dove potremo confrontarci e conoscere personaggi… - UnTemaAlGiorno : RT @MichGPS: Che bello quando #tiTrovi nel posto giusto al momento giusto! - DEF3NC91LXSS : @spiderlouis_ ANCHE IOO come stai oggi che fai di bello -

Moto.it

Brutta pagina di televisione quella di cui si è reso protagonista Ivan Zazzaroni,ha rivolto una triste battuta sessista alla collega Claudia Mercurio. Giudice di Ballando con le ... Ildel ...... eredi di una storia importanteaffonda le radici in Aquileia" sottolinea Romaninicontinua ... sarà anche piùanche imparare le lingue straniere" conclude il vicesindaco Romanini. Quando ... Danilo Petrucci torna in MotoGP: che bella storia! #lanotiziainprimafila [VIDEO] Giudice di Ballando con le stelle e direttore del Corriere dello sport, Ivan Zazzaroni conduce un programma su Televomero, Il bello del calcio. In coppia con Claudia Mercurio, commenta le partite di c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...