Cessione Milan da Elliott a RedBird, Gazidis intasca ben 20 milioni (Di giovedì 29 settembre 2022) La Cessione del Milan fa sorridere Ivan Gazidis, amministratore delegato del club il cui contratto con il Diavolo scadrà a novembre Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 settembre 2022) Ladelfa sorridere Ivan, amministratore delegato del club il cui contratto con il Diavolo scadrà a novembre

