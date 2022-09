Cesare Battisti diventa detenuto comune e i meloniani scatenano la forca

(Di giovedì 29 settembre 2022) Da alcuni giorni, il regime carcerario dell’ex terrorista rossoè stato declassificato da alta sicurezza a. L’ex leader dei Pac (Proletari armati per il comunismo), condannato all'ergastolo per quattro omicidi e altri gravi reati, si trova nel carcere di Ferrara, dopo aver trascorso parte della detenzione prima nel penitenziario di Oristano e poi in quello di Cosenza.venne arrestato il 13 gennaio 2019, dopo 37 anni di latitanza. Era stato lo stessoa sollecitare il provvedimento di declassificazione del regime carcerario con diverse istanze, ribadendo ai magistrati la volontà “di scontare la pena positivamente e costruttivamente”. Ora dal carcere di Ferrara potrebbe essere trasferito in quello di Parma. La decisione del Dipartimento dell’amministrazione ...

DSantanche : L’imminente declassificazione del regime carcerario applicato al terrorista Cesare Battisti è una vergogna. Dal Da… - andreamezza63 : RT @DmitryEvic: In silenzio prima delle elezioni..Il regime di carcerazione di Cesare Battisti è stato declassificato da alta sicurezza a c… - 24emilia : Declassificato il regime detentivo di Cesare Battisti: nei prossimi giorni sarà trasferito nel carcere di Parma… - Gigliom57 : RT @DmitryEvic: In silenzio prima delle elezioni..Il regime di carcerazione di Cesare Battisti è stato declassificato da alta sicurezza a c… - SimonaPellicano : RT @DSantanche: L’imminente declassificazione del regime carcerario applicato al terrorista Cesare Battisti è una vergogna. Dal Dap una de… -

... il 74enne filippino accoltellato alla stazione del busi di piazzalea Rimini lo scorso 21 novembre . Il pubblico ministero, infatti, non ha contestato all'assassino le aggravanti e ...14 - 16; Barber Chalet Marcovecchio di Marcovecchio Graziano, barberia storica posta in vian. 239; Stile2 di Romolo Giansante, parrucchiere uomo - donna, attività svolta in via ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-72bafed9-6d8b-ea8c-42b0-9d781eee73 ...Il regime carcerario dell’ex terrorista rosso è stato declassificato da alta sicurezza a comune. Fratelli d’Italia attacca il Dap (“vergogna", "aberrazione"), ma nella decisione non c’è nulla di scand ...