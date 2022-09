Casciello | «Grande risultato per il Terzo Polo | Carfagna nostro interlocutore a Roma»

(Di giovedì 29 settembre 2022) di Arturo Calabrese «La vittoria della destra era un dato scontato, ma io sono onorato di aver dato il mio contributo per l’elezione alla Camera di Mara». Con queste parole, il deputato uscente Gigichiude la parentesi elettorale. «Mai avuto velleità di vittoria nel collegio, ma possiamo dire di aver raggiunto un gran».era candidato con il, neonata realtà politica figlia dell’unione tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Gigi, a qualche giorno dall’esito del voto ed aacquisito c’è delusione? “Sinceramente no. Solo un velleitario poteva credere di vincere in quel collegio. Ho accettato la candidatura per sostenere il partito nel quale sono entrato alla vigilia ...

