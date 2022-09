Casa. Regione Lazio: recuperati 32mln di euro di imprese inadempienti nei Piani di Zona (Di giovedì 29 settembre 2022) Revocati finora 36 contributi regionali per altrettanti progetti edilizi di cooperative e ditte inadempienti, che hanno permesso di recuperare circa 32 milioni di euro alle casse della Regione Lazio. Questa mattina, su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, sono state approvate sei delibere di giunta per altrettante revoche dei finanziamenti concessi dalla Regione pari a 6,5 milioni di euro nell’ambito del programma “20.000 alloggi in affitto”. I contributi recuperati negli ultimi anni riguardavano la realizzazione complessiva di quasi 1000 nuovi alloggi nel Comune di Roma e 36 nel Comune di Fiumicino: in particolare, nella capitale erano previsti soprattutto all’interno dei Piani di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022) Revocati finora 36 contributi regionali per altrettanti progetti edilizi di cooperative e ditte, che hanno permesso di recuperare circa 32 milioni dialle casse della. Questa mattina, su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, sono state approvate sei delibere di giunta per altrettante revoche dei finanziamenti concessi dallapari a 6,5 milioni dinell’ambito del programma “20.000 alloggi in affitto”. I contributinegli ultimi anni riguardavano la realizzazione complessiva di quasi 1000 nuovi alloggi nel Comune di Roma e 36 nel Comune di Fiumicino: in particolare, nella capitale erano previsti soprattutto all’interno deidi ...

