Carta Docente 2022 | come spendere il bonus 500 euro su Amazon | è semplicissimo

(Di giovedì 29 settembre 2022) E’ attiva da un paio di giorni ladel, ilda 500destinato esclusivamente agli insegnanti per acquistare prodotti utili allo svolgimento del loro lavoro, leggasi computer portatili, stampanti, ma anche monitor per pc, tablet, libri (anche in versione ebook), e molto altro ancora., 28/9/– Computermagazine.itI 500delladelsono spendibili in numerosi store fisici e online, e fra questi vi è ovviamente anche. Il portale e-commerce per eccellenza ha aperto una pagina apposita dedicata proprio alda 500degli insegnanti, ...

Riattivata l'applicazione 'Carta del docente' per consentire la gestione del bonus 500 euro. Gli insegnanti avranno il bonus del 2022/23 e il residuo del 2021/22, che potrà essere speso entro il 31 agosto 2023. Anche per questo nuovo anno scolastico, i docenti potranno formarsi grazie alla "Carta del Docente" utilizzabile anche sul portale Amazon