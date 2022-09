Carta del docente è disponibile: ecco cosa e come si può acquistare (Di giovedì 29 settembre 2022) Carta del docente è on line e disponibili. Tutti gli insegnanti possono usufruire del bonus per acquistare tutto ciò che è collegato al mondo della scuola. ecco le informazioni su dove e come procedere con gli acquisti. Carta del docente è disponibile La Carta del docente è on line: dalle 15 del 27 settembre è stata aperta l’applicazione ‘Cartadeldocente’, per consentire la gestione del bonus. Gli insegnanti hanno la possibilità di avere il bonus del 2022/23 e il residuo del 2021/22, che potrà essere speso entro il 31 agosto 2023. Il Ministero dell’Istruzione ha messo una pagina internet dedicata con tutte le informazioni. ecco cosa e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 settembre 2022)delè on line e disponibili. Tutti gli insegnanti possono usufruire del bonus pertutto ciò che è collegato al mondo della scuola.le informazioni su dove eprocedere con gli acquisti.delLadelè on line: dalle 15 del 27 settembre è stata aperta l’applicazione ‘del’, per consentire la gestione del bonus. Gli insegnanti hanno la possibilità di avere il bonus del 2022/23 e il residuo del 2021/22, che potrà essere speso entro il 31 agosto 2023. Il Ministero dell’Istruzione ha messo una pagina internet dedicata con tutte le informazioni.e ...

