Caro bollette: luce +60%, gas +70%. In arrivo la stangata da 190 euro a famiglia (Di giovedì 29 settembre 2022) Sbagliava chi pensava che il peggio fosse già arrivato. Gli aumenti di gas e luce che imprese e cittadini hanno subito nei mesi passati sono stati solo l'inizio. A partire dal mese di ottobre le ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Sbagliava chi pensava che il peggio fosse già arrivato. Gli aumenti di gas eche imprese e cittadini hanno subito nei mesi passati sono stati solo l'inizio. A partire dal mese di ottobre le ...

FrancescoLollo1 : Le priorità di Fratelli d'Italia sono fronteggiare il caro bollette e contrastare la povertà. - berlusconi : Avremo un governo di centrodestra molto presto. Il primo provvedimento servirà per tutelare famiglie e imprese dal… - ItaliaViva : “La nostra missione è far tornare la politica una cosa seria, per il 25 settembre ma sopratutto dopo. Il bisogno di… - stocazzzzzo : RT @LucaMagmo: Caro bollette ti scrivoo così m'incazzo un po' e siccome sei molto vicino al buio ti aspetteròoooo - fisco24_info : Caro bollette, per la luce rischio aumento del 60%: (Adnkronos) - L'allarme di Nomisma -