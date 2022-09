Caro bollette, lite Bonelli-Marattin a La7. “Governo Draghi ha sbagliato, non so in che mondo vive lei”. “Scivolata populista” (Di giovedì 29 settembre 2022) Scontro acceso a “Coffee break” (La7) tra i parlamentari Luigi Marattin (Italia Viva) e Angelo Bonelli (Europa Verde) sul Caro bollette. Marattin spiega che il Governo Draghi ha stanziato 49 miliardi, promettendo che i progressi fatti dal Governo uscente verranno vigilati da Italia Viva. Bonelli critica in modo sferzante il Governo Draghi per l’intempestività dei provvedimenti, ponendo l’accento sull’intervista rilasciata dal ministro della Transizione Ecologica Cingolani secondo cui è doveroso che il prossimo esecutivo metta un tetto al prezzo dell’energia. obietta a Marattin: “Il Governo Draghi ha messo 49 miliardi, eppure agli imprenditori le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Scontro acceso a “Coffee break” (La7) tra i parlamentari Luigi(Italia Viva) e Angelo(Europa Verde) sulspiega che ilha stanziato 49 miliardi, promettendo che i progressi fatti daluscente verranno vigilati da Italia Viva.critica in modo sferzante ilper l’intempestività dei provvedimenti, ponendo l’accento sull’intervista rilasciata dal ministro della Transizione Ecologica Cingolani secondo cui è doveroso che il prossimo esecutivo metta un tetto al prezzo dell’energia. obietta a: “Ilha messo 49 miliardi, eppure agli imprenditori le ...

